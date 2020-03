Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten

Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Klimaziele. Nun ist es offiziell: Spätestens 2050 will die EU netto keine Treibhausgase mehr emittieren. Während halb Brüssel am gestrigen Donnerstag das Klimagesetz abfeierte, plagten Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler andere Sorgen. Denn seit einigen Tagen hält die grüne Politikerin eine Studie in Händen, die das Versagen der heimischen Klimapolitik quasi amtlich macht, schreibt Matthias Auer. Mehr dazu [premium]

Coronavirus. Die Zahl der Infektionen steigt. Im Kampf gegen die Viren werden Städte abgeriegelt und Einreisen verboten. Vielfach geht es aber auch liberaler, zeigt Wolfgang Greber auf. Mehr dazu [premium]

Italien ist isoliert. Im Interview mit Susanna Bastaroli erklärt Italien-Experte Federico Luisetti, warum er meint, dass Italien einmal mehr zum Laboratorium Europas geworden ist. Mehr dazu [premium]

Wirtschaftlich wird das Coronavirus uns noch länger belasten. Denn die Hoffnung, dass diese die strauchelnde Weltwirtschaft nur marginal beschädigt, schwindet dahin, schreibt Josef Urschitz in der Bilanz. Mehr dazu [premium]

In der heutigen Morgenglosse drehen sich die Gedanken von Timo Völker um die Wiederholung alter Fehler und dem falschen Verbrechen der Sauberkeit. Statt aus dem Dieselskandal zu lernen, stolpert man nun in die nächste Technologie: Elektromobilität. Emissionsfrei und nachhaltig. Wie lange wird man das ungestraft behaupten dürfen? Mehr dazu.

