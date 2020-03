Verschwundener Siebenjähriger wiedergefunden

Der Bub hatte sich am Donnerstag in Simmering von seiner Mutter entfernt.

Der am Donnerstagnachmittag in Wien-Simmering verschwundene Siebenjährige ist am Abend wieder wohlbehalten aufgefunden worden. Der Bub hatte sich vermutlich auf eigene Faust von seiner Mutter entfernt und war mit einem Freund unterwegs.

Zuvor suchte die Mutter selbst eine Stunde nach ihrem Sohn, bevor sie um 16.50 Uhr die Exekutive einschaltete. Die Beamten starteten eine Suche mit zahlreichen Kräften und setzten auch einen Polizeihubschrauber sowie Diensthunde ein. Einer der Vierbeiner nahm die Spur des Siebenjährigen auf und verfolgte sie bis zur U3-Station Zippererstraße. Dort verlor sich die Spur.

Kurz nach 20.30 Uhr wurde er von der Polizei gefunden und seiner Mutter übergeben, hieß es am Donnerstagabend seitens der Exekutive.