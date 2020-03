Flüchtlinge: Serbien will Grenze "hermetisch" schließen

Anweisung an Streitkräfte

Im Falle eines größeren Flüchtlingsstroms soll die Grenze zu Nordmazedonien „hermetisch“ geschlossen werden.

Serbien will seine Grenze zu Nordmazedonien "hermetisch" schließen, falls es zu einem größeren Flüchtlingsstrom kommt. Wie die Tageszeitung "Vecernje novosti" am Freitag berichtete, hat Präsident Aleksandar Vucic eine entsprechende Anweisung an Streitkräfte, Polizei und den Geheimdienst BIA erteilt.

Der serbische Präsident habe sich vorbeugend zu diesem Schritt entschlossen, vor allem der nationalen Sicherheit Rechnung tragend, berichtete das Blatt.

Laut Amtsangaben halten sich in Flüchtlingscamps derzeit landesweit etwa 5.800 Flüchtlinge auf, noch etwa 600 sind den Einschätzungen nach anderswo untergekommen. Serbien werde nicht zum "Parkplatz für Flüchtlinge" werden, unterstrich Vucic dieser Tage wiederholt.

