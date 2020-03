47 bestätigte Coronavirus-Patienten in Österreich

Nur das Burgenland ist noch frei von Infektionen.

47 Menschen sind mit Stand Freitag, 8 Uhr, mit dem Coronavirus infiziert. Das zeigten die Zahlen, die in der Früh auf der Homepage des Gesundheitsministeriums veröffentlicht wurden. Das bedeutet einen leichten Anstieg von drei Betroffenen. In welchen Bundesländern die neuen Fälle registriert wurden, war noch unklar.

Donnerstagabend wurde der erste Fall in Oberösterreich bekannt. Bei einer Pressekonferenz am Freitag werden dazu weitere Details bekannt gegeben. Somit ist nun nur noch das Burgenland frei von SARS-CoV-2.

Landesweite Schulschließungen nicht geplant

"Coronaferien" haben derzeit in Österreich nur einige Schüler und Lehrer in Tirol. Eine landesweite Schließung von Bildungseinrichtungen ist, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstag sagte, vorerst nicht geplant - genauso wenig wie generelle Absagen von Großveranstaltungen.

(apa/red.)