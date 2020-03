Stärkefelder für neue Generationen

Rektoren geben einen Ausblick auf die Entwicklungsschwerpunkte an ihren Unis.

Die heimischen Universitäten haben ihren Fokus bis 2030 ausgerichtet. Wichtige Themen sind die Digitalisierung, aber auch Stärkefelder und der Umgang mit einer neuen Generation Studierender.

Zum Thema Digitalisierung wurde etwa im Vorjahr an der Universität Klagenfurt das interfakultäre Digital Age Research Center (D!ARC) gegründet. „Zielsetzung ist es, die technologischen, ökonomischen, rechtlichen, gesellschaftlichen, individuellen und kulturellen Aspekte der digitalen Revolution zu erforschen. Der digitale Wandel wird uns alle betreffen“, sagt Rektor Oliver Vitouch. Und er kündigt ein Kompetenzzentrum für die digitale Revolution an. Ein Teil dieser Revolution wird sein, für alle Studien Technologie-Module anzubieten. „Zugleich werden T-förmige Kompetenzstrukturen, mit Breite und Tiefe, wichtiger. Eines wird sich aber nicht ändern: Der persönliche Austausch zwischen Studierenden und Wissenschaftlern wird zentral bleiben“, sagt Vitouch.

An der Universität Salzburg wurde mit dem neuen Rektor Hendrik Lehnert sogar ein Vizerektorat für Digitalisierung und Innovation eingeführt: „Wir dürften mit dieser Initiative ins Schwarze getroffen haben, da bereits andere Universitäten unserem Beispiel gefolgt sind. Die Definition gemeinsamer Ziele und Schwerpunkte für die Universität – zum Beispiel mit einem neuen Fokus auf Themen der digitalen Transformation – wird und muss dazu führen, dass sich transdisziplinäres Denken und Handeln über die Fakultäts- und Fachbereichsgrenzen hinweg entwickeln.“

Gerade auch vor dem Hintergrund der hoffentlich kommenden Exzellenzinitiative (siehe auch Seite 76) sei das Schauen über den Tellerrand zwingend notwendig. Und auch mehr Geld, wie der Rektor der Universität Wien, Heinz Engl, fordert. Man habe jetzt zwar durch die Umstellung auf die „Unifinanzierung Neu“ mehr Budget und deshalb auch neue thematisch innovative Professuren ausschreiben können. Allerdings würden diese neu berufenen Wissenschaftler die Erfahrung machen, dass die Genehmigungsraten von Projekten viel zu gering seien. „Wir brauchen dringend eine Aufstockung des FWF. Konkret eine Erhöhung des FWF-Budgets um zehn Prozent pro Jahr für die nächsten Jahre plus einen zweistelligen Millionenbetrag für die geplante Exzellenzinitiative“, fordert Engl.

Interuniversitäre Kooperation

Viel Geld braucht in den kommenden Jahren auch die Universität Graz. Dort arbeitet man in den kommenden Jahren am sogenannten Graz Center of Physics, das 300 Millionen Euro kosten soll. Das Kooperationsprojekt mit der TU Graz soll bis Herbst 2027 fertiggestellt werden und ein Vorbild in der interuniversitären Zusammenarbeit sein. „Wir wollen weiterhin Forschung und Lehre auf höchstem Niveau betreiben und daneben im Zug der Profilbildung unsere Stärkefelder noch besser herausarbeiten“, sagt Rektor Martin Polaschek. Diese Stärkefelder sind die Klimafolgenforschung, Biohealth, Smart Regulation, Dimensionen der Europäisierung sowie Complexity of Life in Basic Research and Innovation.

Auch die Studienplatzfinanzierung sei eine der größten Herausforderungen, sagt Salzburgs Rektor Lehnert: „Das Unibudget besteht ja nicht mehr aus einem Globalbudget, verbunden mit indikatorbezogenen beziehungsweise durch Ausschreibungen vergebenen Strukturmitteln, sondern aus drei Töpfen für Infrastruktur, Lehre und Forschung. Für die Lehre bedeutet dies, dass die wichtigste Bezugsgröße für die Zuteilung der Mittel die Zahl der aktiv betriebenen Studien ist.“ Man müsse deshalb danach streben, so gute Rahmenbedingungen zu bieten, dass die Studierenden gut und zügig ihr Studium absolvieren könnten.

Digitale Werkzeuge nutzen

Was allen Rektoren klar ist: Sie haben es mit einer neuen Generation von Studierenden zu tun, auf die sie sich einstellen müssen. „Künftig wird es immer wichtiger werden, mit den digitalen Werkzeugen selbstverständlich umgehen zu können und vernetzt zu denken. Daher haben wir schon begonnen, unseren Studierenden mithilfe von Ergänzungs- und Erweiterungsmodulen die Chance zu geben, ihren Horizont zu erweitern, sich Grundkenntnisse in den Zukunftsbereichen Informatik, Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Medien zu erwerben“, sagt Tilmann Märk, Rektor der Universität Innsbruck.

Fächerübergreifendes Denken

Letztlich werde sich das fächerübergreifende Denken weiter etablieren und „dazu brauchen wir flexible Menschen, die offen denken können beziehungsweise dies bei uns lernen, und die bereit sind, neue Wege zu gehen.“ Das 20. Jahrhundert habe gezeigt, dass man der Menschheit und der Gesellschaft wenig Gefallen tue, wenn man nur im fachlichen Elfenbeinturm sitze, sagt Meinhard Lukas, Rektor der Universität Linz. Ein ganzheitlicher Ansatz sei an der Universität deshalb extrem wichtig. Für welche Art von Studierenden man die Reise plane? „Für Menschen mit Freude am Leben, mit Ehrfurcht vor unserem Planeten, mit Respekt vor dem anderen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2020)