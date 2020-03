Südtirol wird zum Corona-Risikogebiet erklärt

Das Robert-Koch-Institut in Berlin begründet dies mit der Anzahl der Infektionen.

Das Berliner Robert-Koch-Institut hat Südtirol zum Risikogebiet erklärt. RKI-Präsident Lothar Wieler begründet dies mit der Anzahl der Infektionen und der Dynamik der Ausbreitung des Coronavirus in der norditalienischen Provinz.

In Südtirol selbst gibt es bisher nur zwei Fälle und war im Vergleich zu anderen Gebieten in Norditalien relativ wenig betroffen. Allerdings sind in Baden-Württemberg 25 Personen erkrankt, die sich zuvor in Südtirol aufgehalten hatten. Südtirol ist ein beliebtes Skigebiet für deutsche Touristen.

Die Ausbreitung des Coronavirus hat ihren Höhepunkt in Deutschland mit mittlerweile 534 Infektionsfällen nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts in Berlin noch nicht erreicht. "Wann der Höhepunkt erreicht ist, können wir nicht sagen. Wir wollen ihn so lange wie möglich hinauszögern", sagt RKI-Präsident Lothar Wieler. "Wir müssen alles daran setzen, dass wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen." In Deutschland gebe es eine kontinuierliche Zunahme: "Das wird auch in den nächsten Tagen und Wochen noch so weitergehen."

(Reuters)