Kleines Protokoll mit Anrufungscoda

Zum Frauentag. Wie mein Nichts an Reaktion beim Absender einer E-Mail an mich ein Alles an Gegenreaktion bewirkt hat. Ein Text aus dem Essayband „Und wie wir hassen!“.

Es war, glaube ich, statt einer E-Mail sogar ein Brief. Einer, auf den ich nur antworten sollte, wenn es meine Zeit denn erlaubte, so die Mitteilung seines Verfassers.

Die Nachricht enthielt Wörter wie:

hochverehrt

bezaubernd

klug

eindeutig

Genie

Wunder

Wortmacht

Sprachkraft.

Meine Zeit erlaubt mir generell wenig. Sie steht oft mit den auftippenden Zehen eines Fußes in meinen Zimmern. Also antwortete ich nicht, was selten eine bewusste Entscheidung ist, und schon gar niemals eine, die ich mit Absicht oder Verschlagenheit treffe. Ich komme schlichtweg nicht dazu, weil ich arbeite, und wenn ich nicht arbeite, schlafe ich. Das schien den Absender zu quälen, oder er schien es nicht fassen zu können, und so schrieb er mir eine zweite Nachricht.

Sie enthielt Wörter, die ich kannte, aber noch nie auf mich verwendet fand:

verfickte Schlampe

undankbar

dumm

arrogant

Männerhasserin

faules Luder

zu gut gehen

überschätzt.

In diesem Brief war er das Genie, das ich die Dreistigkeit besaß zu missachten. Der Absender hatte jede vormalige Huldigung durch eine Schmähung ersetzt und vergaß nicht, sich einen „großen Autor, freilich – bisher – unentdeckt“ zu nennen. Ich, die Schweigende, hatte ihn just durch das Schweigen provoziert, und das Hässliche in ihm, das eitle Monster, hervorgerufen. Mein Nichts an Reaktion hatte bei ihm ein Alles an Gegenreaktion bewirkt. Wäre der Adressat ein Käfer gewesen, ich hätte ihn gern mit einer langen Nadel durchstochen und gegen einen Flicken Samt gepinnt. Zur besseren Betrachtung.

Du immer Übersehener!

So einer sprüht also Gift, wenn er nicht bis zur Reaktion zu provozieren vermag. So einer hasst, wenn ihm Stille entgegenspricht.

So einer ist also ein Genie.

Du Genie,

du latenter Aggressor,

du trauriger Sohn einer dominanten Mutter,

du wütender Ejakulierer,

du bedürftiger Sohn eines immer harten Vaters,

du Genie.

Du Genie unter der Sonne, du Verkannter, du stets im Dunkeln Gehaltener, du Letzter, immer Letzter, du beim Motzen Erster, du, mit Freunden in der virtuellen Realität, du Home-Delivery-Order-Typ, du Sexloser, du Mann, dem die Frauen nicht trauen, du guter Nachbar, du Zurückgezogener, du Kommentartroll, du Halbechter, du Umkehrer der Verhältnisse, du Pfleger der Missverständnisse; ergo Weltmissversteher, du Frauenbeschimpfer, du großes unsichtbares Talent, du strategischer Duzer, du Neider und Hater, du Übersehener, immer Übersehener.

Ich bleib. Nicht

dein Problem.

Lydia Haider (Hg.): Und wie wir hassen! 15 Hetzreden, Kremayr & Scheriau, 157 Seiten, 19,90 Euro (c) Kremayr & Scheriau

Die Autorin Nora Gomringer (*1980) ist eine schweizerisch-deutsche Lyrikerin, Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises 2015; Tochter des Dichters Eugen Gomringer und seit 2018 in der Bachmann-Jury. Dieser Text entstand für den soeben erschienenen Sammelband „Und wie wir hassen“. Texte von Raphaela Edelbauer, Sibylle Berg, Kathrin Röggla und Stefanie Sargnagel. Veranstaltungstipp: Das Buch wird am Frauentag (8. März) im Schauspielhaus präsentiert. 16 Uhr, Eintritt: zehn Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2020)