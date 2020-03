Rechnungshof: Bund hat keine Strategie bei Staatsbetrieben

Bei den 543 Beteiligungen des Bundes fehle oft Transparenz sowie die strategische Zielsetzung, kritisiert der Rechnungshof. Die Personalkosten stiegen bei jenen Staatsbetrieben, die verwaltende Tätigkeiten wahrnahmen, seit 2013 um fast 30 Prozent.

Wien. An 543 Unternehmen ist der Bund mehrheitlich beteiligt. Darunter fallen Firmen, die sich am Markt behaupten – wie die Post oder die Staatsbahn ÖBB. Aber auch Unternehmen, an die behördliche Funktionen ausgelagert wurden – etwa die verschiedenen Regulatoren oder Bildungseinrichtungen wie Universitäten. Der Rechnungshof hat sich nun angesehen, wie die unternehmerische Steuerung dieser Staatsbetriebe aussieht und kommt dabei zu einem negativen Urteil: sowohl bei der strategischen Zielsetzung als auch der transparenten Überprüfung, ob diese Ziele erreicht werden, gebe es Nachholbedarf.