Coronavirus: Moskau stellt Besucher unter häusliche Quarantäne

Behörden wollen mit harten Maßnahmen eine Virusepidemie verhindern und weisen eine 14-tägige Isolation an. Anreisende aus Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien sind bisher betroffen. Besucher aus allen Ländern mit Coronavirus-Fällen müssen sich bei einer Hotline melden.

Die russische Hauptstadt greift im Kampf gegen das Coronavirus zu harten Maßnahmen. Menschen, die aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, China, Iran und Südkorea nach Moskau einreisen, müssen nach ihrer Ankunft in eine 14-tägige häusliche Quarantäne. Österreich und die Schweiz werden in dem Erlass, den Bürgermeister Sergej Sobjanin am Donnerstagabend veröffentlichte, vorerst nicht genannt. Die russischen Behörden können die Liste der betroffenen Staaten allerdings ausweiten. Italien reagierte am Freitag auf die Entscheidung und empfahl seinen Bürgern von Reisen nach Russland abzusehen. Moskau mit seinen vier Flughäfen und vielen tausend Ankünften täglich gilt als Russlands Tor zur Welt.