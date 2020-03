Neue Genschere schneidet besser

Ausgetauschte Aminosäuren machen Crispr genauer.

Die „Genschere“ Crispr/Cas9 hat in den vergangenen Jahren die biomedizinische Forschung revolutioniert: Mit ihr lassen sich punktgenaue Änderungen im Erbgut lebender Zellen durchführen. Ganz zuverlässig sind die Crispr-Moleküle, die ursprünglich aus Einzellern stammen, aber nicht – es kommt vor, dass sie an einer falschen Stelle ins Genom schneiden, was ihren Einsatz für menschliche Erkrankungen bisher nur in sehr begrenztem Umfang in Studien zuließ.

Eine der Entdeckerinnen der Genschere, Emmanuelle Charpentier vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin, konnte das molekulare Werkzeug nun verbessern. Wie sie in Nature Chemical Biology (2. 3.) schreibt, führt der Austausch der Aminosäuren Arginin und Glutamin durch Alanin an zwei Stellen des Crispr-Moleküls dazu, dass die Schere zielsicherer wird. (APA/däu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2020)