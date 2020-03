(c) REUTERS (Wolfgang Rattay)

Elektroautos sind auf dem Vormarsch, ihr Energiehunger ist eine Herausforderung für die Stromnetze. Algorithmen der FH Vorarlberg sollen Spitzen im Netz vermeiden.

Feierabend, kurz nach sechs. Man isst zu Abend, sieht fern, verbringt Zeit mit Familie oder Freunden. Das Auto hat bis morgen Pause und hängt an der Steckdose – schließlich möchte man seinen persönlichen Beitrag zum klimafreundlichen Fortschritt am nächsten Morgen wieder voll geladen in Bewegung setzen.