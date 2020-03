Covid-19 hat die Modewelt angesteckt

Die omnipräsente Gesichtsmaske, abgesagte Schauen und Live-Streams statt volle Publikumsreihen. Das Coronavirus ist längst in der Welt der Mode angekommen.

„Die Entscheidung wurde als Vorsichtsmaßnahme getroffen, um alle Interessensgruppen, Mitarbeiter und Besucher zu schützen“, heißt es in der Aussendung von Armani. Seine für April angesetzte Cruise-Show in Dubai wurde somit vorerst auf November verschoben. Immer mehr Luxusmarken und Topdesigner sagen ihre für dieses Frühjahr geplanten Shows ab.

So tat es zuvor das italienische Modehaus Prada mit seiner Resort-Show, die im Mai in Japan stattfinden sollte, oder Gucci, dessen Kollektionen nun doch nicht im Mai in San Francisco gezeigt werden. Auch Modedesigner Ralph Lauren hat seine Pläne geändert und seine Modenschau in New York City abgesagt, genauso wie Donatella Versace. Ihre Cruise-Kollektion wird nicht wie geplant im Mai in den USA präsentiert werden. Die Liste an Luxuslabels, die ihre Shows absagen oder verschieben, scheint noch nicht abgeschlossen.

Auch die Shanghai Fashion Week, die am 26. März hätte starten sollen, wurde verschoben. Wie die Veranstalter nun bekannt gaben, wird eine Sonderversion davon stattfinden: Die „Tmall Cloud Fashion Week", vom 24. bis 30. März. Online über die Plattform Tmall, die zu Alibaba gehört.

Selbst die Modewochen, die noch stattfanden, standen schon im Zeichen des Coronavirus. Auf der soeben zu Ende gegangenen Pariser Fashion Week war die Gesichtsmaske auf der Bühne wie abseits davon ein ständiger Begleiter. In Mailand ließ Giorgio Armani die Models zwar über den Laufsteg laufen. Das Publikum sah ihnen aber nicht aus der Front Row zu, sondern über einen Live-Stream von zu Hause. Und auch die wirtschaftlichen Auswirkungen werden langsam aber sicher erkennbar. So blieben etwa chinesische Kunden den Modewochen fern und zahlreiche internationale Unternehmen haben ihre Standorte auf dem chinesischen Festland geschlossen. Von den Auswirkungen auf die Produktion und globalen Lieferketten ganz zu schweigen. Das neuartige Coronavirus hat die Modewelt erschüttert.

Designer Giorgio Armani griff auf der Mailänder Modewoche nicht nur zu persönlichen Sicherheitsvorkehrungen. (c) REUTERS (Alessandro Garofalo)

(bsch)