Den Rätseln des Stoffwechsels auf der Spur

Was im menschlichen Körper passiert, wenn der Phosphat-Haushalt außer Kontrolle gerät, erforschen Wissenschaftler im neuen Christian-Doppler-Labor an der Medizinischen Universität Innsbruck.

Es ist eine Verbindung, die für das Funktionieren des menschlichen Körpers eine wichtige Rolle spielt: das Phosphat. Dennoch weiß man in der Medizin noch viel zu wenig über diesen Mineralstoff. Das zu ändern ist Aufgabe des neuen Christian-Doppler-Labors für Eisen- und Phosphatbiologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. „Wir wollen vor allem die Wechselwirkungen zwischen dem Phosphat- und dem Eisenhaushalt des Körpers besser verstehen lernen“, sagt der Leiter des Labors, der Magen-Darm- und Leber-Spezialist Heinz Zoller.

Unter anderem geht es um die Auswirkungen von Eisenmangel. Und der ist insbesondere bei Frauen gar nicht so selten: Jede fünfte Österreicherin im gebärfähigen Alter leidet darunter. Aber auch der Trend zu vegetarischer und veganer Ernährung trägt laut Zoller zu dieser Mangelerscheinung bei, denn gut vom Körper aufnehmbares Eisen ist vorwiegend in Fleisch enthalten. Man weiß, dass zu wenig Eisen auch den Phosphatspiegel senken kann. „Weil Phosphat neben Kalzium für die Entwicklung von Knochen verantwortlich ist, kommt es dann mitunter zu Knochenbrüchen“, erklärt der Mediziner. Labor-Mitarbeiter Benedikt Schäfer pflichtet bei: „Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn Phosphat ist für viele Stoffwechselvorgänge wichtig. Kettenreaktionen bewirken beispielweise, dass unter Umständen kein aktives Vitamin D gebildet wird, was wiederum den Kalziumstoffwechsel beeinträchtigt.“

Einen Teil des Mechanismus hat die Wissenschaft bereits entschlüsselt: Eisenmangel bewirkt eine erhöhte Konzentration von Fragmenten des Peptid-Hormons FGF23, das die Phosphatkonzentration im Blut reguliert. Normalerweise kann der Körper damit problemlos umgehen, in manchen Fällen jedoch werden diese Fragmente aktiviert, was dazu führt, dass Phosphat in großen Mengen über den Urin ausgeschieden wird und dem Körper somit fehlt. „Den genauen Grund dafür kennen wir noch nicht“, weist Zoller auf ein Forschungsfeld des Doppler-Labors hin.

Auch die Gene mischen mit

Vieles deutet darauf hin, dass angeborene, genetische Voraussetzungen diesen Vorgang begünstigen, und dass er auch dann in Gang gesetzt wird, wenn der Betroffene mit mehreren Infusionen eines bestimmten Präparats gegen Eisenmangel behandelt wurde. „Wir haben im Februar eine Studie publiziert, derzufolge der Phosphatspiegel fünf Wochen nach Verabreichung der Infusionen bei 40 Prozent der Behandelten außerhalb des Normbereichs lag“, sagt Zoller. In den USA haben die zuständigen Behörden nunmehr die Fachinformation des betroffenen Präparats geändert und auf die Risken hingewiesen.

Mittlerweile gebe es Behandlungsmöglichkeiten ohne solche Nebenwirkungen, sagt Zoller, aber die Frage nach den genauen Regulationsmechanismen im Körper bleibt weiterhin von Bedeutung. Phosphat spielt nämlich unter anderem bei der Metastasierung von Brust- oder Prostatakrebs sowie bei der Arterienverkalkung eine Rolle. Gemeinsam mit dem Industriepartner des Labors, dem dänischen Eisenpräparat-Hersteller Pharmacosmos A/S, zielt Zoller in seiner Forschung letztlich darauf ab, mithilfe des vertieften Verständnisses der Wechselwirkungen im Körper mögliche neuartige Wirkstoffe gegen seltene Erkrankungen des Eisen- und Phosphatstoffwechsels zu identifizieren.

Lexikon Phosphat ist erforderlich für den Aufbau von Knochen und Zähnen sowie für die Energiegewinnung. Aufgenommen wird es über die Nahrung. Viel Phosphat ist unter anderem in Milch, Schokoloade oder Limonaden enthalten. Symptome eines Mangels umfassen Appetitlosigkeit und Knochenschwäche, der Phosphatspiegel hat zudem Auswirkungen auf weitere Stoffwechselvorgänge.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2020)