Tauglichkeit junger Männer sinkt kontinuierlich

Rekruten bei der Angelobung am Wiener Heldenplatz (Archivbild)

Zuletzt waren 76,2 Prozent der Stellungspflichtigen tauglich für den Militärdienst. Das liegt auch an gesundheitlichen Faktoren. So steigt die Zahl der jungen Männer mit Adipositas. Die Regierung will nun die Teiltauglichkeit einführen.

Österreichs Bundesheer stehen immer weniger junge Männer zur Verfügung. Schuld daran sind nicht nur sinkende Geburtenzahlen und der Zulauf zum Zivildienst, sondern auch gesundheitliche Gründe. Ein kontinuierlich steigender Anteil der Stellungspflichtigen ist untauglich, geht aus den Daten der Statistik Austria hervor. Die Bundesregierung will nun mit der Einführung der Teiltauglichkeit kontern.

Gab es beim Geburtsjahrgang 1972 noch 48.316 Stellungspflichtige, von denen 84,4 Prozent tauglich, 8,9 Prozent untauglich und 6,7 Prozent vorübergehend untauglich waren, sanken die Werte bis 2000 auf nur noch 37.783 Stellungspflichtige mit 20,2 Prozent Untauglichen (tauglich: 76,2 Prozent, vorübergehend untauglich 3,6 Prozent).

Mehr krankhaft Übergewichtige, weniger Raucher

Gestiegen ist auch die Quote der Übergewichtigen, von 17,2 (1972) auf 29,3 Prozent (2000). Aus den detaillierten Diagnosedaten geht hervor, dass die Zahl der jungen Männer mit Adipositas, also krankhaftem Übergewicht, beim Jahrgang 1990 bei 4831 lag (10,8 Prozent der damals 44.937 Stellungspflichtigen), beim Jahrgang 2000 bei 4870 (12,9 Prozent der 37.783 Stellungspflichtigen).

Der Raucheranteil wird seit dem Geburtsjahr 1982 erhoben. Die damals geborenen waren bei ihrer Musterung 18 Jahre später zu 52 Prozent Raucher. Beim Jahrgang 2000 lag der Raucheranteil nur noch bei 26,6 Prozent, war also fast auf die Hälfte gesunken.

Der Pool an Grundwehrdienern sinkt aber nicht nur wegen der Geburten- und Gesundheitsdaten, sondern auch wegen des Zulaufs zum Zivildienst. Von knapp über 1000 Personen Anfang der 1980er-Jahre stieg deren Zahl auf etwa 15.000 in den vergangenen Jahren.

Etwas Ähnliches wie die Teiltauglichkeit gab es beim Bundesheer bereits in der Vergangenheit, nämlich der Dienst ohne Waffe, umgangssprachlich auch "B-Tauglichkeit" genannt. Dies wurde allerdings Mitte der 1980er-Jahre aufgrund eines Verwaltungsgerichtshofspruchs abgeschafft, heißt es beim Bundesheer.

(APA)