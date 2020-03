Offenbar wurden fünf Personen verletzt.

Ein Selbstmordattentäter hat sich offenbar am Freitag vor der US-Botschaft in Tunis in die Luft gesprengt: Eine heftige Explosion erschütterte das gesamte Viertel. Der Mann sei mit einem Motorrad auf den Eingang des Gebäudes zugerast, berichteten Augenzeugen.

Das tunesische Innenministerium machte zunächst keine näheren Angaben zur Ursache der Explosion. Staatliche Medien sprachen von einem Anschlag, bei dem fünf Menschen verletzt wurden.

(red., APA)