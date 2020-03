Weniger Methan möglich

Verfügbare Technologien können Methan-Emissionen günstig und kurzfristig reduzieren.

Methan hat einen 25 Mal stärkeren Treibhausgaseffekt als Kohlendioxid, dennoch werde es in der Klimadebatte zu wenig berücksichtigt, betonen Forscher des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg im Fachjournal Environmental Research Communications (27. 2.). Die Studie zeigt: Kurzfristig trägt Methan fast zur Hälfte der vom Mensch verursachten globalen Erwärmung bei, dabei wäre es möglich, mit verfügbaren Technologien die Methanemissionen zu begrenzen und so erheblich zur Verringerung der Erderwärmung beizutragen.

Mit einem am IIASA entwickelten Treibhausgasmodell konnte ein starker Anstieg der Methan-Emissionen nach 2010 gezeigt werden, der auch durch Messungen bestätigt wurde. Die Zunahme erklären die Forscher durch die Schiefergasproduktion in Nordamerika, den verstärkten Kohleabbau in Ländern wie Indonesien und Australien und die zunehmende Menge an Abfall und Abwasser aufgrund der wachsenden Bevölkerung und der wirtschaftlichen Entwicklung in Asien und Afrika. Weiters gebe es einen kleinen, aber stetigen Anstieg der Methan-Emissionen aus der Rindfleisch- und Milchproduktion in Lateinamerika und Afrika.

Regionale Ansätze nötig

Ohne Maßnahmen würde es der Studie zufolge bis 2050 zu einem globalen Anstieg der Methan-Emissionen von etwa 30 Prozent kommen. Mit den derzeit verfügbaren Technologien ließen sich dagegen durch relativ günstige (50 Euro pro Tonne CO32-Äquivalent) Maßnahmen etwa 38 Prozent dieser zusätzlichen Emissionen beseitigen, schreiben die Forscher.

Damit allein ließe sich die Erderwärmung aber nicht unter 1,5 Grad halten. Um wirklich etwas zu bewirken, betonen die Forscher, müsse gleichzeitig die Nutzung fossiler Brennstoffe schrittweise reduziert und für jede Region der Erde ein spezifischer Ansatz gefunden werden. (APA/däu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2020)