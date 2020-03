Beim diesjährigen Schreibwettbewerb des Vereins „Zeitung in der Schule“ konnten Katrin Ellmer (Tourismusschulen Bad Ischl) und Gordian Bartholomäus Gudenus überzeugen. „Die Presse“ veröffentlicht ihre beiden Kommentare zum Thema Klimawandel im Debattenressort.

Der Verein „Zeitung in der Schule“ bietet Programme für Schulen, um die Lese- und Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu fördern. Denn Lesekompetenz ist eine Schlüsselkompetenz, wenn es darum geht, gesellschaftlich und politisch zu partizipieren. Gemeinsam mit der „Initiative for Teaching Entrepreneurship“ hat „Zeitung in der Schule“ einen Schreibwettbewerb für Schülerinnen und Schüler unter dem Titel „Klimawandel: Wie kann jeder in seinem persönlichen Umfeld zu einer ökologischen und nachhaltigen Lebensweise beitragen?“ ausgeschrieben.

Aufgrund der zahlreichen Einsendungen hat sich die Jury beim diesjährigen Wettbewerb dazu entschieden, gleich zwei Gewinnertexte zu prämieren. Überzeugen konnten die 16-jährige Schülerin Katrin Ellmer (Tourismusschulen Bad Ischl) mit ihrem Kommentar „Klimaschutz – wenn das Gewissen beißt“ und der 18-jährige Schüler Gordian Bartholomäus Gudenus (Schola Thomas Morus) mit seinem Beitrag „Fastfood ist nicht nur für dich ungesund!“.

Die beiden Sieger mit Jurymitglied Bettina Pfluger ("Der Standard"). (c) VÖZ/ZIS (Johannes Brunnbauer)

Die Jury achtete bei der Auswahl besonders auf den Problemaufriss sowie Lösungsvorschlag, die nachvollziehbare Argumentation und die Originalität der Texte. Die Beiträge werden in Zeitungen und Magazinen des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ) veröffentlicht, der die erfolgreiche Initiative bereits vor über 20 Jahren startete.

Weitere Informationen: www.zis.at

