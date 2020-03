Solidarität und Empowerment: Initiativen zum Weltfrauentag

"Stand up Stand together": T-Shirt von Athleta.

Per Hashtag oder mit einem modischen Statement. Pünktlich zum Weltfrauentag fordern Marken und Unternehmen mit diversen Kampagnen ihre Kundschaft auf, Stellung für Frauen zu beziehen.

Am Sonntag ist Internationaler Frauentag und auch die Mode- und Designwelt feiert ihn. So launchen Labels exklusive T-Shirts, präsentieren neue Kollektionen und rufen Initiativen ins Leben, um auf die Rechte von Frauen aufmerksam zu machen und sich für mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern auszusprechen. Ein Überblick über ein paar Projekte.

Der Frauentag im Podcast: „Brauchen wir den Frauentag noch?", fragt Anna-Maria Wallner in dieser Folge die ehemaligen Frauenministerinnen von ÖVP und SPÖ, Maria Rauch-Kallat und Gabriele Heinisch-Hosek. Die sagen natürlich „Ja“ darauf und erklären, warum. Außerdem erzählt Christian Berger, was aus dem Frauenvolksbegehren 2.0 wurde.

Das schwedische Modelabel „& Other Stories“ hat neun Fotografinnen gebeten, in die Rolle ihres Gegenübers zu schlüpfen und selbst vor die Kamera zu treten. Über ihre Selbstporträts erzählen sie ihre eigene Geschichte. Zu erwerben gibt es sie online. Der Erlös geht zur Gänze an die internationale Organisation Care, die sich für Armutsbekämpfung einsetzt und auf die Ausbildung und Unterstützung von Mädchen und Frauen fokussiert ist. Zudem werden Instagram-Nutzer aufgefordert, ihre eigenen Selbstporträts mit dem Hashtag #herimageherstory zu versehen. Für jeden Hashtag im Monat März wird ein Euro an Care gespendet.

Selbstdarstellung und Kreativität sind bei „& Other Stories“ gefragt.

Über einen Hashtag schickt auch die gemeinnützige Organisation Women for Women International Botschaften in die Welt. Über die Kampagne #Messagetomysister können sich Frauen am 8. März an jene Frauen richten, die gegenwärtig in fragilen oder von Konflikt und Krieg betroffenen Ländern leben und ihnen zeigen: „Du bist nicht alleine“. Die Nachrichten können auf der Homepage oder über die sozialen Medien abgeschickt werden. Danach werden sie übersetzt und an die Betroffenen weitergegeben. Zu wissen, dass sie gesehen und gehört werden, könne Frauen die Kraft geben, die sie benötigen, um weiterzumachen.

In einem Video von Pomellato erheben unter anderem Laura Dern, Tiffany Haddish, Jane Fonda oder Cate Blanchett ihre Stimme für Frauen - und für Inklusivität und Gleichstellung. Sie sollen andere Frauen inspirieren und ihnen zeigen, wie wichtig Frauen in Führungspositionen sind.

Zahlreiche Modelabels haben darüber hinaus exklusive T-Shirts und Kollektionen gelauncht. „I've got all my sisters with me“ ist auf einem der T-Shirts von Net-A-Porter etwa zu lesen. Die Einnahmen der Kollektion gehen an Women to Women International, die in diesem Text bereits angeführt wurden.