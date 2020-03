Wie in Wien die Liebe zu Vinyl gelebt wird

Ab Samstag findet in Ottakring das Vinyl-Festival statt. In der Stadt ist das nicht der einzige Treffpunkt für Freunde der Schallplatte. Eine Auswahl für den März.

Wien. Die Schallplatten stapeln sich in Kisten und die Verkaufstische lehnen an der Wand: „Es ist noch einiges zu tun“, sagt Till Philippi, während er seinen Kollegen zeigt, wo sie die gelieferten Kisten ausladen können. Am Samstag und Sonntag werden hier, in der Ottakringer Brauerei, um die 4000 Besucher erwartet: Zum vierten Mal organisiert Philippi das Vinyl & Music Festival.