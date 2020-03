Von linguistischen Lücken und neuen Begriffen

Unsere Sprache hatte lange Zeit Leerstellen für Erfahrungen und Realitäten von Machtlosen, Schwarze, Homosexuelle, aber auch Frauen. Das ändert sich langsam, wie die Verbreitung von Worten wie „Hepeating“ und „Manspreading“ zeigt.

Es gab einmal eine Zeit in Westeuropa, in der es als gefährlich galt, wenn Frauen Romane lasen. Im 19. Jahrhundert war das. Es wurde befürchtet, dass sie nicht „in der Lage seien zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden.“)1 Womöglich waren es jedoch ganz andere Befürchtungen. Vielleicht die Angst vor den Antworten auf diese Fragen: Was könnte passieren, wenn Frauen lesen? Oder gar schreiben? Ihre Perspektive, ihre Realität in Worte fassen? Miteinander darüber kommunizieren? Ihr Wissen festhalten? Wenn sie ein Zimmer für sich allein beanspruchen? Denn nahezu unvermeidlich ist es für einen Menschen, für den das emanzipierte Lesen, Sprechen und Schreiben nicht vorgesehen war, an die Grenzen der Sprache zu stoßen, durch die er sich ausdrücken soll. Eine Sprache beispielsweise, in der „dämlich“ von „Dame“ kommt - und „herrlich“ von „Herr“. In der, wie Luise Pusch es beschreibt, aus 99 Sängerinnen und einem Sänger 100 Sänger werden. „Futsch sind die 99 Frauen, nicht mehr auffindbar, verschwunden in der Männerschublade.“)²