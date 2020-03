Klima-Molekül entdeckt

(c) REUTERS (David Gray)

Bisher nur aus dem Labor bekannte Schwefelverbindung wurde in Atmosphäre gefunden.

Die Wolkenbildung über den Ozeanen ist ein entscheidender Faktor für das globale Klima. Sie hängt nicht nur von dem dort verdampfenden Wasser ab, auch Schwefelverbindungen spielen als Kondensationskeime eine wichtige Rolle. Sie stammen von mikroskopisch kleinen Algen in den Ozeanen, dem sogenannten Phytoplankton, das zwischen zehn und 35 Millionen Tonnen an Schwefelverbindungen pro Jahr produziert, die größte natürliche Schwefelquelle für die marine Atmosphäre.

Wolken in Polarregionen

Bisher ging man davon aus, dass die Mikroorganismen den Schwefel vor allem in Form von Dimethylssulfid (DMS) an die Luft abgeben. Forscher der Universität Wien konnten nun eine neue, bisher nur im Labor erzeugte Verbindung nachweisen (Pnas, 3. 3.): Hydroperoxymethyl thioformat (HPMTF). Es ist ein Abbauprodukt von DMS, verlangsamt aber gleichzeitig dessen Oxidation, sodass DMS auch weit von der Emissionsquelle entfernt – etwa in den Polarregionen – die Wolkenbildung ankurbeln kann.

Nachgewiesen wurde die neue Substanz im „ATom“-Projekt, für das ein Forschungsflugzeug der Nasa über Pazifik und Atlantik Daten über Partikel, Wolken und Gase der Atmosphäre sammelte. Dazu flog die Maschine wie auf einer Achterbahn zwischen Höhen von 0,2 und zwölf Kilometern auf und ab und nahm dabei kontinuierlich Luftproben.

Über den Entstehungsprozess von HPMTF wurde seit einigen Jahren theoretisch spekuliert. Der nunmehrige Nachweis sei ein wichtiger Beitrag für das Verständnis des marinen Schwefelkreislaufs, so die Wiener Forscher. Sie schätzen, dass über 30 Prozent des marinen DMS nach seinem Austritt in die Atmosphäre HPMTF bildet, was diese Verbindung zu einem bedeutenden und bisher unbekannten Reservoir von klimarelevantem Schwefel macht. (APA/däu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2020)