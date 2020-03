Wirte-Angst vor dem Schanigarten

(c) Getty Images/EyeEm (Daniel Hilbert / EyeEm)

Seit dem 1. November darf in der Gastronomie nicht mehr geraucht werden.

Gäste und Gastronomen halten sich großteils an das neue Gesetz, der Rückgang bei Zigaretten ist in Trafiken spürbar. Steigende Lärmbelästigung in Gastgärten wird befürchtet.

Wien. Jahrelang wurde darüber diskutiert, seit vier Monaten ist es Gesetz: das absolute Rauchverbot in der Gastronomie. Während sich Nichtraucher und Gesundheitsverbände freuen, leiden Wirte und Trafikanten unter dem Verbot. Nun sorgt die anstehende Saison der Gastgärten für zusätzliche Sorge. Eine erste Bilanz rund um das Rauchverbot.



1 Wie viele Kontrollen und Anzeigen gab es bisher?