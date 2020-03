Passiv passiert anderswo

In der Salzburger Altenpflege setzt man auf das Hausgemeinschaftsmodell: Den Altbestand der früheren Vereinigten Versorgungsanstalten ergänzt nun das Seniorenwohnheim Nonntal. Umgesetzt von den Villacher Architekten Gasparin und Meier.

Euphorisch rühmte das „Salzburger Volksblatt“ anlässlich der Eröffnung im Jahr 1898 die Vereinigten Versorgungsanstalten der Stadt Salzburg in Nonntal: „Jeder, der dieses neue Denkmal der Humanität und des Culturfortschrittes Salzburgs je betreten hat, wird mit uns der Überzeugung sein, daß weit und breit in den Landen herum kein Heim gefunden werden kann, in welchem das Alter nach einem Leben voll Arbeit seine letzten Lebenstage so behaglich verbringen kann, als in diesem Hause.“ Der klösterlich anmutende Bau mit Kapelle an der Karl-Höller-Straße entstand nach einem Entwurf von Franz Drobny, damals Architekt im städtischen Dienst, später Stadtbaudirektor in Karlsbad und Rektor der Technischen Hochschule Graz. Über ein Jahrhundert lang wurde das Gebäude immer wieder an sich ändernde Pflegekonzepte angepasst – bis es nicht mehr ging. Heute sind nicht nur die Ansprüche an den Wohnkomfort höher, sondern auch die Menschen, die institutionelle Pflege in Anspruch nehmen, älter – im Schnitt über 80 – und dementsprechend stärker pflegebedürftig. Da im denkmalgeschützten Bestand, das in Salzburg seit der Neuausrichtung sämtlicher Seniorenheime der Stadt favorisierte Betreuungsmodell in Hausgemeinschaften schwer realisierbar gewesen wäre, schrieb man einen ein Wettbewerb für einen Neubau an der Rückseite aus, bei dem die Villacher Architekten Sonja Gasparin und Beny Meier reüssierten. Im Altbau werden derzeit geförderte Wohnungen errichtet.