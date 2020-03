Haft. Und dann? Der neue Roman der Bachmannspreisträgerin 2019

„Ich an meiner Seite“: Birgit Birnbacher über einen 22-jährigen Straftäter, der, aus dem Gefängnis entlassen, seinen Platz in der Gesellschaft wiederfinden muss.

Als Arthur das Gefängnis als freier Mensch verlassen hat, ist er „einfach davongegangen. Einen Schritt nach dem anderen hat er in seinen braunen Adidas-Sneakers gemacht, einen nächsten und übernächsten, ganz normal, in Jeans, und doch hat er sich gewundert, dass seine Kleidung nicht zerfällt in der Luft, dass nichts von ihm wegbricht oder sich auflöst.“ So beschreibt Birgit Birnbacher sensibel und unmittelbar eingängig das Innenleben ihres Protagonisten am Romanbeginn – ein behutsamer erster Hinweis auf die schwierige Situation von Haftentlassenen.