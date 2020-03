Katholische Priester: Zum Leben wie Engel gezwungen

Wären von Beginn an nur Ledige zu Priestern geweiht worden, hätten die Iren keinen Nationalheiligen Patrick und die Römer keinen Musterpapst Gregor. Kurz: Wer das Priesteramt ans ehelose Leben knüpft, hat die Kirchengeschichte gegen sich. Eine Sachverhaltsdarstellung.

Der Verzicht auf Besitz, Sexualleben und Selbstbestimmung ist zweifellos Urgestein des Christlichen. Ehelos lebten seine drei „Gründerväter“ (der Täufer Johannes, Jesus aus Nazareth, Saul/Paulus von Tarsus), die fest mit dem nahen Gottesreich rechneten, „in dem nicht mehr geheiratet wird“ (Mk 12). Erst als es auf sich warten ließ, begründete man diesen Verzicht als Wert an sich, der Ehe und Familie auf den zweiten Platz verwies. Ab dem vierten Jahrhundert organisierten sich Ledige in Klöstern, im Westen nach dem Jahr 1000 in immer komplexeren Verbänden. Inwieweit diese Ideale auch für kirchliche Amtsträger gelten, wurde laufend diskutiert und regional unterschiedlich geregelt. Für eine Zeit wie die unsere, die Lebensglück bestenfalls in einer heilen Familie, oft aber bloß in der steten Selbstsuche oder im Maximum an Konsum und Orgasmen vermutet, ist solcher Verzicht jedenfalls eine heilsame Provokation.