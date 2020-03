Der Generalstab lernte Tanner so richtig kennen

Eklat im Verteidigungsministerium wegen Budget: Ministerin Klaudia Tanner verließ wutentbrannt die Sitzung.

Jeden Dienstag treffen sich die Führungskräfte im Verteidigungsministerium – Generalstab, Sektionschefs, manchmal auch die Ministerin – zur Leiterbesprechung in der Rossauer Kaserne. Diesmal endete die Sitzung mit einem Eklat: Die Ministerin verließ wutentbrannt die Veranstaltung. Was war passiert? Klaudia Tanner hatte die noch geheimen Budgetzahlen präsentiert, die dem Bundesheer zwar für heuer ein Plus von 123 Millionen Euro bringen, der Zuwachs ist aber bei weitem nicht so hoch, dass damit der Investitionsrückstau aus den vergangenen Jahren angegangen werden könnten.