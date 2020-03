Beim Kasperl

Die Slowakei nach der Parlamentswahl: Expedition Europa in Trnava.

Weil der „Kasperl aus Trnava“ am Samstag die slowakische Parlamentswahl gewonnen hat, war ich am Sonntag in Trnava. Igor Matovič, ein seit 2010 im Parlament sitzender Antikorruptionsaktivist, grundelte im Herbst noch an der Fünfprozenthürde herum, am Samstag triumphierte er mit 25 Prozent und könnte bald eine Regierung mit Verfassungsmehrheit anführen. Über das westslowakische Trnava, 65.000 Einwohner, wird wenig geredet, allenfalls witzelt man über den harten Trnaver Akzent. Eine große Altstadt, drumherum angemalte Plattenbauten.