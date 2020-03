Flucht, Corona und Deine Welt

Briefe an Amalia: dieses Lächeln in finsteren Tagen.

Du wirst ja schon im Fruchtwasser mitgekriegt haben, wie beschissen es hin und wieder auf der Welt zugeht.“ Das ist der erste Satz auf der ersten Postkarte, die Du jemals bekommen hast. Erich Hackl schrieb ihn drei Tage nach Deiner Geburt auf die Rückseite der Reproduktion des Bildes „Mädchen im Birkenwald“ von Paula Modersohn-Becker. In der Nacht Deiner Geburt schrieb Sabine Gruber: „Während also Deine Mutter Dich gerade auf die Welt bringt, sitze ich an meinem Schreibtisch, höre Schostakowitsch, Symphonie Nummer sechs, jene Symphonie, die 1939 von den Leningrader Philharmonikern uraufgeführt wurde, 70 Jahre vor Deiner Geburt. Schostakowitsch sagte, in dieser Symphonie herrsche eine Musik nachdenklicher und lyrischer Ordnung vor. Er habe dies in die Stimmungen von Frühling, Freude und Jugend vermitteln wollen.“ Seine nächste Symphonie sollte der Stadt Kraft während der Belagerung durch die Nazis geben.