Im Takt des Löffels

Auszeit in Puerto Rico: Ich wollte darüber schreiben, wie es den Leuten zwei Jahre nach den Wirbelstürmen Irma und Maria geht, über den Zustand der Insel, den unendlich langsamen Wiederaufbau. Ich wollte das Land kennenlernen, das Teil von den USA ist – und doch nicht dazugehört. Dann bebte die Erde.

Wo muss diese Geschichte beginnen? An einem Punkt, tief unter der Meeresoberfläche im Süden von Puerto Rico, am frühen Morgen vor wenigen Wochen? An einem Septembertag im Jahr 2017, als sich die Welt immer schneller und stürmischer ihrem Untergang zuzudrehen schien? Oder in einem Theater am Broadway in New York am 7. Jänner 2020, halb neun Uhr abends, in der ersten und einzigen Pause einer Vorstellung von „The Book of Mormon“, just zu der Zeit, als sich die Schlange vor der Damentoilette über zwei Stockwerke hinweg in geordneter, amerikanischer Manier zu formieren begann und sich die ersten Leute mit ihrem in Plastikbechern servierten Wein von der Bar abwandten? Ich bleibe im Theater. Denn meine Geschichte beginnt dort.