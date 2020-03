Harald Vilimsky, Leiter der FPÖ-Delegation im Europaparlament, spricht er sich gegen Tiertransporte und für schnelles Fahren aus. Das Coronavirus hält er für eine Folge der Globalisierung - und outet sich als Gesinnungsethiker.

Die Presse: Trotz Coronavirus will man in der EU Grenzkontrollen möglichst vermeiden. Halten Sie das für eine gute Idee?



Harald Vilimsky: Ich glaube, dass es nicht schlecht wäre, zu Grenzkontrollen überzugehen, um die Verbreitung des Virus zu minimieren. Wenn man Arbeitnehmern empfehlen kann, von daheim aus zu arbeiten, warum soll man nicht auch Schutzmaßnahmen an der Grenze zu Italien einleiten?



Warum nur Italien? In Deutschland und der Schweiz gibt es doch auch Krankheitsfälle.