Große Leistung, fast unsichtbar

Wiener CD-Labor entwickelt neue eingebettete Systeme.

An der TU Wien wurde am Montag das neue Christian-Doppler-(CD)-Labor für Embedded Machine Learning eröffnet. Maschinelles Lernen ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz, bei dem Computer nicht stur vorgegebene Befehle abarbeiten, sondern aus den von ihnen erfassten Daten lernen und ständig ihre Abläufe optimieren.

Derzeit brauchen diese Methoden hohe Rechenkapazitäten und riesige Supercomputer, doch das Konsortium der TU mit der Wiener Mission Embedded GmbH, Siemens Österreich und AVL List will sie in „eingebetteten Systemen“ laufen lassen. Das sind kleine Chips oder Computer, die kaum sichtbar in unterschiedlichen Geräten verbaut sind, etwa in selbstfahrenden Autos, automatischen Ampeln, Qualitätskontrollen in Produktionsanlagen oder bei Analyse-Apparaten medizinischer Bildgebung. (APA/vers)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2020)