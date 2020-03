Langes Leben: Nicht nur von Natur gegeben

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Lebensstil beeinflusst, wie lang man gesund lebt.

Mit einer statistischen Lebenserwartung von 84 Jahren ist Frauen in Österreich ein um 4,7 Jahre längeres Leben beschert als Männern. Doch in der Anzahl an gesunden Lebensjahren liegen beide gleich auf, d. h. dass Frauen länger mit medizinischen Beschwerden leben als Männer.

Anlässlich des Weltfrauentags berichtete die Gendermedizinerin Alexandra Kautzky-Willer von der Med-Uni Wien, dass nur ein bis zwei dieser 4,7 Jahre mit biologischen Unterschieden zwischen Mann und Frau erklärbar sind: Der weibliche Organismus verfügt über ein stärkeres Immunsystem, eine medizinisch gesehen günstigere Verteilung des Körperfetts und mit den Geschlechtshormonen wie Östrogen über einen Gefäßschutz. Die Vorteile gelten aber nur bis zur Menopause, danach sinkt der Östrogenspiegel stark ab und die Schutzwirkung auf die Blutgefäße, den Knochenstoffwechsel und das Immunsystem sinkt. Vor allem ab dieser Zeit sollten Frauen auf ihren Lebensstil achten, denn dieser wirkt direkt auf eine längere gesunde Lebenszeit.

Risiko steigt mit Menopause

Frauen, die im Alter von 50 bis 60 Jahren an Diabetes, Bluthochdruck oder Fettstoffwechselstörungen leiden, werden dann zur Hochrisikogruppe für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Immerhin sind Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems mit 42 Prozent die häufigste Todesursache bei Frauen in Österreich, bei Männern aber „nur“ 35 Prozent. Die Gendermedizinerin gibt Tipps, um länger gesund zu bleiben: Verzicht auf Rauchen, mindestens 210 Minuten Bewegung pro Woche, Einhaltung des normalen Körpergewichts, nicht mehr als 15 Gramm Alkohol pro Tag, wenig sitzen, erholsamer Schlaf und Blutzucker, Blutfett und Blutdruck regulieren. (APA/vers)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2020)