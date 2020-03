London will wieder Schulden machen

Das erste Budget von Schatzkanzler Rishi Sunak wird im Zeichen des Coronavirus zur Bewährungsprobe.

London. Die Budgetrede des britischen Schatzkanzlers ist einer der Höhepunkte im parlamentarischen Kalender. Die Vorstellung des Haushalts wird nicht nur mit traditionellem „pomp and circumstance“ begangen, hier werden auch politische Versprechungen in Zahlen gegossen – und zu konkreten Aktionen. Sechs Wochen nach dem Austritt aus der EU gäbe es für den neuen Säckelwart Rishi Sunak mehr als genug zu erklären, wenn er am Mittwoch vor das Unterhaus treten wird. Doch nun überschattet die weltweite Krise um das Coronavirus alles.



Nach dem ersten Todesfall in Großbritannien, der mit der Epidemie in Zusammenhang stand, berief Premierminister Boris Johnson Donnerstagabend Sunak und Bank of England-Gouverneur Mark Carney zu sich in die Downing Street. Carney, der in zehn Tagen sein Amt an Andrew Bailey übergeben wird, warnte bereits vor einem „tiefen, aber vorübergehenden Schock“. Sunak versprach, „alles zu tun, was notwendig ist“, um die Wirtschaft des Landes zu schützen.