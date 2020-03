Live Briefing

Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf das Wochenende.

Es gibt auch gute Nachrichten im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein österreichisches Biotech-Unternehmen hat soeben den weltweit sichersten und schnellsten Test auf den Markt gebracht, wie Köksal Baltaci exklusiv berichtet (mehr dazu - premium).

Indes musste in der Privatschule Lycée Français in Wien-Alsergrund eine ganze Schulklasse abgesondert werden, nachdem ein Schüler positiv getestet wurde. Auch eine Volksschule in Wien und eine Privatschule in Kärnten sind vorübergehend geschlossen worden (mehr dazu).

Weltweit haben einige Länder (Slowakei, Serbien und der Vatikan) erste Corona-Fälle gemeldet (mehr dazu), während Moskau ab sofort Besucher unter 14-tägige häusliche Quarantäne stellt (mehr dazu - premium). Und die Schweiz hat einen sprunghaften Anstieg von Infektionen zu vermelden: Waren es am Donnerstagabend noch 90 Fälle, stieg die Zahl am Freitagnachmittag auf 210.

Satellitenbilder zeigen übrigens einige Orte dieser Welt vor und nach dem Corona-Virus. Es ist ein teilweise gespenstischer Vergleich. Mehr dazu

Was Sie heute noch wissen sollten

Alles wird gut bei den Casinos: Die Staatsholding Öbag wird ihre Anteile an den Casinos Austria nicht aufstocken, die Tschechen bekommen die Mehrheit. Dafür hat man ihnen aber allerlei Zusagen abgerungen, berichtet Hanna Kordik. Mehr dazu [premium]

„Stimmung wie im Führerbunker“: Im Verteidigungsministerium kam es wegen des Budget zu einem Eklat. Ministerin Klaudia Tanner verließ am Dienstag wutentbrannt die Sitzung, wie Martin Fritzl weiß. Mehr dazu [premium]

Welches Magazin-Stück Sie noch lesen könnten

Das Post-it wird 50 - Ordnung in Knallgelb: Das Post-it hat es aus dem Büro in die Popkultur geschafft. Eine Reihe von Zufällen führte vor 50 Jahren zu der Erfindung der Haftnotiz – vom Kirchenchor zum Klebebrett, schreibt Duygu Özkan. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

"Die Geschichte des Postenschachers ist vorbei." Robert Chvatal, Chef des tschechischen Sazka-Konzerns, der künftig die Mehrheit bei den Casinos Austria hält.

Worüber heute diskutiert wird

Mitreden am Frauentag: Am 8. März stehen überall auf der Welt die Frauen im Fokus. Es gibt noch viel zu tun, aber Frauen haben auch in allen Bereichen der Gesellschaft viel erreicht. Wen finden Sie besonders inspirierend? Diskutieren Sie mit!

Tipps für Abend und Wochenende

Acht Empfehlungen zum Frauentag: Der Weltfrauentag lässt sich in Wien auf vielfältige Weise begehen, schreibt Mirjam Marits: politisch im Rathaus, spazierend im Döblinger Cottage, im Kino oder mit Yoga am Sonntagmorgen. Mehr dazu [premium]

Podcast: Die ehemaligen Frauenministerinnen Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) und Maria Rauch-Kallat (ÖVP) diskutieren im „Presse“-Podcast darüber, wieso es Frauenpolitik braucht und wo sie besonders notwendig ist. Mehr dazu

Quiz: Der, die oder das Pfand - wie heißt es richtig? Im Deutschen hat jedes Nomen ein grammatisches Geschlecht. Allerdings gibt es gar nicht so wenige Zweifelsfälle, wie die Virus-Diskussion zeigt. Mehr dazu

Streaming: Heide Rampetzreiter hat sich diesmal Coming-of-Age-Dramen angesehen. Sie empfiehlt drei Dramen zum Mitfühlen. Mehr dazu

Vinyl-Festival: Ab Samstag findet in Ottakring das Vinyl-Festival statt. In der Stadt ist das nicht der einzige Treffpunkt für Freunde der Schallplatte. Eva Walisch trifft eine Auswahl für den März. Mehr dazu [premium]

Was am Wochenende passiert

Am Samstag wählt die burgenländische FPÖ nach ihrer Niederlage bei der Landtagswahl einen neuen Obmann. FPÖ-Obmann Norbert Hofer wird kandidieren (mehr dazu).

Am Sonntag, dem Frauentag, bricht VP-Frauenministerin Susanne Raab zur UN-Frauenkonferenz nach New York auf. Die SPÖ-Frauen begehen den Frauentag mit einer Sondervorführung der aktuellen Dokumentation über Johanna Dohnal im Wiener Gartenbaukino.

Bild des Tages

Corona und seine Folgen, am Beispiel Mekka: Aus Angst vor der Ausbreitung des Virus ließen die saudiarabischen Behörden den Hof, in dem muslimische Pilger sonst die würfelförmige Kaaba umrunden, räumen, damit er desinfiziert werden kann. (c) Reuters

