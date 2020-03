Der Ölpreis sinkt weiter – alle Augen auf Moskau

Das Ölkartell will wegen der Coronakrise die Förderung drosseln. Davon sind nicht alle Partner begeistert.

Wien. Die Angst vor dem Coronavirus hat die Opec erfasst. Mit den viralen Turbulenzen ist zuletzt nicht nur der Ölpreis unter Druck gekommen. Auch das Treffen der erdölexportierenden Staaten am Freitag fand diesmal unter anderen Vorzeichen statt: Die 14 Opec-Länder waren angehalten, ihre Delegationen möglichst klein zu halten. Den Ministern und ihren Begleitern wurde bei Betreten der Zentrale in Wien die Körpertemperatur gemessen.

Turbulent dürfte es dann auch hinter verschlossenen Türen zugegangen sein. Denn das Ölkartell möchte, wie berichtet, seine Rohölförderung drosseln, um die Folgen von Covid-19 abzufedern. Die Minister streben bis Jahresende eine zusätzliche Kürzung um 1,5 Millionen Fass Rohöl pro Tag an. Die 14 Opec-Länder sollen eine Million Barrel (ein Barrel sind 159 Liter) am Tag weniger fördern. Bleibt noch eine halbe Million übrig – und da wird es politisch: Die Mitglieder des Ölkartells wollen, dass diese 500.000 Fass von ihren zehn Kooperationspartnern eingespart werden. Zusammen nennen sie sich die Opec+. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe waren die Verhandlungen noch im Gange. Und alle Augen waren auf Russland gerichtet, ein gewichtiger Partner der Opec-Länder.

3,6 Millionen Fass weniger

Die Sache ist nämlich so: Das Ölkartell hat sich schon auf eine Förderkürzung um 2,1 Millionen Fass pro Tag geeinigt – sie gilt bis Ende März, und alle halten sich daran. Nun will die Opec die 1,5 Millionen Fass auf die Vereinbarung aufschlagen. Unter dem Strich würden also jeden Tag 3,6 Millionen Fass weniger gefördert. Das wäre die stärkste Förderkürzung seit der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2008. Aber Russland will offenbar nicht mitziehen – so sah es zumindest am Freitagnachmittag aus.

Die Spekulationen überschlugen sich. Der Opec sei es nicht gelungen, einen Deal über die Ölförderungen zustande zu bringen, berichtete Reuters und berief sich auf Insider. Die offiziellen Verhandlungen wurde um Stunden verschoben, weil versucht wurde, vorab einen Kompromiss zu finden. Bleibt Moskau bei seiner Linie, würde das bedeuten, dass sich die großen Ölfördernationen nicht auf eine Strategie in der vom Coronavirus ausgelösten Krise einigen. Russland ist einer der weltgrößten Erdölproduzenten. Seine Haltung ist also überaus gewichtig.

Das drohende Nein Moskaus brachte den Ölpreis am Freitag weiter unter Druck. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent fiel zwischenzeitlich um bis zu sechs Prozent auf ein Zweieinhalb-Jahrestief von knapp 47 Dollar (42 Euro) je Fass. Seit Beginn des Jahres ist der Preis für Erdöl schon um mehr als ein Viertel gefallen.

Die Opec produziert ein Drittel

Während Russland mit dem niedrigeren Preis leben kann, brauchen die Opec-Länder einen höheren Preis für ihre Staatsfinanzen. Laut Daten des Internationalen Währungsfonds (IWF) brauchte das Opec-Mitglied Saudiarabien voriges Jahr einen Ölpreis zwischen 80 und 85 Dollar, um ausgeglichen budgetieren zu können. Davon ist er aktuell weit entfernt. Weltweit werden rund 100 Millionen Fass täglich produziert, knapp ein Drittel in den 14 Opec-Ländern. Die erweiterte Opec-Runde kommt auf fast die Hälfte. (hie)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2020)