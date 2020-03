Daviscup: Länderkampf als Herzenssache

Österreich führt gegen Uruguay mit 1:0. Jürgen Melzer, 38, spielt seit über zwanzig Jahren im Daviscup – der Veteran will heute punkten.

Premstätten. Österreichs Tennis-Team führt in der Weltgruppen-Qualifikationsrunde des Davis Cups gegen Uruguay 1:0. Der Niederösterreicher Dennis Novak besiegte in der Steiermarkhalle von Premstätten Martin Cuevas in 78 Minuten 6:2, 6:4. Es ist Novaks siebenter Sieg in seinem zehnten Davis-Cup-Match.

Im zweiten Einzel traf Jurij Rodionov auf Pablo Cuevas. Am Samstag stehen (ab 13 Uhr, live ServusTV) ein Doppel und zwei weitere Einzel auf dem Programm. Der Gewinner des Länderkampfs qualifiziert sich für das von 18 Teams bestrittene Madrider Final-Turnier (23. bis 29. November). Und dort will Jürgen Melzer unbedingt mitspielen.

Im September 1999 gab Melzer bei einem 3:2 in Pörtschach gegen Schweden sein Debüt im Daviscup. Über 20 Jahre später beginnt für den Niederösterreicher, 38, heute die vierte Dekade, in der er dann an diesem Teambewerb teilgenommen haben wird. Bisher 37 Länderkämpfe stehen auf seiner Visitenkarte. 37 Mal kam Melzer stets zum Einsatz. Das verhalf ihm in einer internationalen Statistik zu einem Top-fünf-Platz, wobei der 46-jährige indische Haudegen Leander Paes mit 57 gespielten Länderkämpfen einsamer Spitzenreiter ist. Melzer: „Das ist cool. Aber es zeigt auch, dass ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe.“

Ein Spiel mit Höhen und Tiefen

Abgesagt habe er nur wegen Verletzungen. Das sei bei Top-Spielern früher üblich gewesen, er hingegen sei immer dagewesen, habe die Hand gehoben, habe gespielt. Wohl nicht zuletzt auch dafür erhielt Melzer als einer von bisher sieben Österreichern vom Internationalen Verband (ITF) den „Commitment“-Award.

Sein schönster Moment sei der Fünfsatzsieg 2011 im Schwechater Flughafen-Hangar gegen Frankreichs Gilles Simon gewesen. „Die Stimmung, die war extrem“, schwärmt Melzer. Negativer Höhepunkt sei zwei Jahre davor in Garmisch-Partenkirchen eine Fünfsatzniederlage nach 2:0-Führung gegen Philipp Kohlschreiber gewesen. Auch da gab es am Ende ein 2:3. (red)

