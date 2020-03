Geduldsprobe beim Steuerausgleich

(c) Clemens Fabry

Lohnzettel von Pensionisten landeten heuer erst mit Verspätung im System.

Wien. Pensionisten, die gleich Anfang März via Finanz-Online ihren Steuerausgleich (Arbeitnehmerveranlagung) machen wollten, um möglichst rasch ihr Steuerguthaben überwiesen zu bekommen, wurden heuer enttäuscht. Denn zuvor müssen von den Arbeitgebern bzw. von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) die Lohnzettel eingemeldet werden, die Frist lief bis Ende Februar. Im Lauf dieser Woche fehlten im System von Finanz-Online jedoch noch viele Daten von der PVA. Bis zu 14 Tage könne die Verzögerung dauern, wurden einzelne Betroffene dem Vernehmen nach von Finanzämtern vertröstet.

Was genau zu der Panne geführt hat, liegt im Dunkeln. Seitens der PVA hieß es auf „Presse“-Anfrage, die Lohnzettel seien „am 15. 2. 2020 an das Finanzministerium bzw. das Datensammelsystem Elda übermittelt und dort auch erfolgreich verarbeitet“ worden. Das Finanzministerium (BMF) teilte dazu mit, bei Elda – dem Datensammelsystem der Sozialversicherungsträger – gebe es Datenübertragungsprobleme, „die nicht im Bereich der Finanzverwaltung liegen“. Alle übrigen Lohnzettel – weit über acht Millionen – seien fristgerecht eingespielt worden und in Finanz-Online verfügbar, wird betont, betroffen seien ausschließlich solche von Sozialversicherungsträgern. Das sind allerdings immerhin 2,8 Millionen. „Wir unterstützen die PVA bestmöglich“, hieß es seitens des BMF.

Pro Wochentag können laut BMF rund 600.000 Lohnzettel eingelesen werden, am Wochenende noch deutlich mehr. Ein Großteil sei inzwischen eingespielt, bis zum Sonntag will man dann alle im System erfasst haben. Spätestens kommende Woche sollte die Arbeitnehmerveranlagung demnach auch für alle Pensionisten möglich sein. (cka)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2020)