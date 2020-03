Wenn Wolkenbilder träumen lassen

Tanja Frank und Lorena Abicht machten auf dem Weg zu Olympia in Wien Halt. In der Vorbereitung wägt das 49erFX-Duo stetig Daten und Gefühl ab, versucht wenig miteinander zu reden und teilt noch ein anderes Wasserhobby.

Wien. Der Winter in Europa lässt Segler in wärmere Gefilde fliehen, Österreichs Olympiateilnehmer bis ans andere Ende der Welt. Tanja Frank und Lorena Abicht in der 49erFX-Klasse weilten zuletzt wie Benjamin Bildstein/David Hussl (49er) und Thomas Zajac/Barbara Matz (Nacra17) in Australien. Alle drei Duos haben den Nationenplatz für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio gelöst, beim Zwischenstopp in Wien am Freitag nominierte der Verband Frank/Abicht auch offiziell – in den anderen Klassen ist die Wahl mangels Konkurrenz klar.

„Uns fällt ein riesiger Stein vom Herzen, zugleich ist es ein ordentlicher Motivationsschub“, sagte Steuerfrau Tanja Frank. Sie kennt Herausforderungen, Tücken und Highlights einer Olympiakampagne: Als Vorschoterin holte sie 2016 in Rio mit Zajac im Nacra17 Bronze, die einzige Medaille Österreichs. Danach wechselte die 27-Jährige Rolle, Boot und Partnerin: mit Sandkastenfreundin Lorena Abicht segelte sie 2018 auf Anhieb zu WM-Silber. „Das ist gut fürs Selbstvertrauen, das hat man im Hinterkopf. Ausruhen darf man sich darauf aber nicht“, betont Frank. Genauso wenig lässt sich die Wienerin davon aus der Ruhe bringen, dass man im vergangenen Jahr nicht ganz an diesen Erfolg anknüpfen konnte. Am Ende zählt das Abschneiden in der olympischen Regatta.

Mit den Begebenheiten vor Enoshima, gut 60 km südwestlich von Tokio, hat sich das Duo im Sommer 2019 mithilfe von OeSV-Meteorologin Elena Cristofori vertraut gemacht. Fazit: „Wir lernen hohe Wellen lieben.“ Es ist ein höchst komplexes Zusammenspiel von Daten und Gefühl. „Es geht um Wiedererkennungswerte. Wolkenbilder, Wasserfarben, Windrichtungen, Strömungen. Je mehr Erfahrungen, desto höher die Chance“, erklärt Abicht. Da auf dem Wasser allerdings ohnehin kein Tag dem anderen gleiche, ist taktische Flexibilität gefragt. „Du darfst dich nie verlassen, sondern musst immer offen sein“, so Frank.

Umso wichtiger ist die Kommunikation an Bord. „Ziel ist es, dass man so wenig wie möglich reden muss“, erklärt Frank lachend. Das gelingt noch nicht immer, echten Streit aber gebe es nicht. „Wir sind eher auf der ruhigeren Seite“, bestätigt Abicht. Auszeiten voneinander gehören zum Alltag, entspannt wird aber auch gemeinsam, etwa beim Angeln – die Liebe zum Wasser verbindet eben. Und dafür findet sich auch im dichten Terminkalender Zeit, denn die nächsten Wochen verbringen Frank/Abicht in Palma, wo sie Ende März die Trofeo Princesa Sofia segeln. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2020)