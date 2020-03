Die Kunsthalle fühlt sich wieder

Hier das Wandbild von Victoria Lomasko, die in der oberen Kunsthalle den russischen Underground-Communities ein Denkmal in der von ihnen selbst benutzten stilistischen Sprache (Graphic Novel) setzt: „Under Water“, 2020.

Das neue linke Direktorinnen-Kollektiv WHW überrascht mit ihrer ersten, die ganze Institution füllenden Schau – sie ist voll neuer, poetischer, sinnlicher Kunst.

Gleich zu Beginn liegt es einem schon zu Füßen, das Brot, das im Titel der ersten Ausstellung des neuen Direktoren-Kollektivs der Wiener Kunsthalle die Reihe der Glücksversprechungen anführt, die wie aus der Zeit gefallen wirken: „. . . von Brot, Wein, Autos, Sicherheit und Frieden“. Brotlaib um Brotlaib folgt man also der am Boden ausgelegten Spur des 2016 verstorbenen Zagreber Konzeptkünstlers Mladen Stilinović. Aus der Installation „For Marie Antoinette '68“, die Stilinović 2008 in seiner Heimatstadt auf einem Biertisch aufgebaut hat, haben die Kuratorinnen-Direktorinnen WHW – stehend für „What, How & for Whom“ – eine fast märchenhafte Hänsel-und-Gretel-Spur gelegt, von Zagreb, auch ihrer Heimat, in ihr neues Reich. Auf den Brotlaiben wurden Punschkrapferl, Sachertortenstücke und Pflastersteine platziert, Sinnbild der Abgehobenheit von Führungs-Eliten, aus der Gewalt folgte, und folgt.