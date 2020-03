Matt Green hat es sich zum Ziel gemacht, jede Straße New Yorks zu Fuß zu erkunden. Der „Presse“ erklärt er, was sich aus seinem Projekt schließen lässt.

Was ist New York? Der Times Square in Manhattan – oder die hinterste Sackgasse in Queens? Der Central Park oder ein einzelner Feigenbaum? Matt Green könnte die Frage wohl nicht beantworten: All das ist ihm gleich viel wert, all das hat er gesehen – und auch alles dazwischen: Matt Green ist seit Jahren zu Fuß in New York unterwegs.