Wie Russland dem Virus den Kampf ansagt

Ankommende aus europäischen Staaten – darunter Deutschland und Italien – müssen in Haus-Quarantäne. Notfalls erwägt man den Ausnahmezustand.

Moskau. Die russische Hauptstadt kündigt im Kampf gegen das Coronavirus harte Maßnahmen an. Personen, die aus Deutschland, Frankreich, Italien, Norwegen, der Schweiz, Spanien, Großbritannien, den USA, China, Iran und Südkorea nach Moskau einreisen, müssen nach ihrer Ankunft in eine 14-tägige häusliche Quarantäne. Österreich wird in dem Erlass, den Bürgermeister Sergej Sobjanin am Donnerstagabend veröffentlichte, nicht genannt. Die russischen Behörden können die Liste der betroffenen Staaten allerdings ausweiten. Italien reagierte am Freitag auf die Entscheidung und empfahl Bürgern von Reisen nach Russland abzusehen.