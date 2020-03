Klima-Demo: Harte Kritik an der Polizei

Verwaltungsstrafe gegen Aktivisten aufgehoben.

Wien. Erneut übte das Landesverwaltungsgericht deutliche Kritik an der Wiener Polizei. Thema war die Klima-Demo vom 31. Mai 2019 in der Wiener Innenstadt. An diesem Tag war der deutsche Aktivist Anselm Schindler von Polizisten mit dem Kopf unter einen anfahrenden Polizeibus gedrückt worden. Diese „Art“ der Festnahme ist vom Gericht bereits für rechtswidrig erklärt worden. Nun wurden auch zwei gegen den Mann verhängte Verwaltungsstrafen aufgehoben.

Schindler, vertreten von Anwalt Clemens Lahner, hätte 480 Euro zahlen sollen, etwa weil er sich nicht gleich vom Versammlungsort entfernte. Das Gericht entschied nun, dass der Aktivist nur Zuschauer war – und daher von der Auflösung der Sitzblockade gar nicht betroffen war. Der Richter merkte an, „dass die Videobilder von der Amtshandlung im Hinblick auf die willkürliche bzw. unmotivierte Aggression und Gewaltanwendung seitens des staatlichen Organs in einem demokratischen, liberalen Rechtsstaat wie Österreich erschreckend und verstörend wirken.“ Und: „Noch erschreckender ist der Umstand, dass der Beamte in weiterer Folge nicht davor zurückschreckte, eine Anzeige mit unwahren Angaben zu verfassen und eine offenkundig falsche Aussage als Zeuge zu machen.“ (m. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2020)