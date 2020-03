Um als Frau mit Migrationshintergrund frei und selbstbestimmt zu leben, müssten zunächst zahlreiche Hürden überwunden werden, sagt die in Berlin lebende Frauenrechtlerin Zana Ramadani. Auch ihr erging es nicht anders, wie sie bei einer Podiumsdiskussion in Wien erzählte.

„Viele Frauen mit Migrationshintergrund sind trotz der hier geltenden Gesetze und Freiheiten in einem patriarchalen System gefangen, das über sie bestimmt", sagt die deutsche Autorin und Frauenrechtlerin Zana Ramadani. Frauen müssten demnach „sittsam und still" sein, hätten in keiner Weise die gleichen Rechte wie Männer. Ramadani, die ihre Wurzeln im heutigen Nordmazedonien hat, nahm am Donnerstagabend bei einer vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) organisierten Podiumsdiskussion mit dem Titel „Integration und Selbstbestimmung - Herausforderungen und Chancen in der Integration von Frauen“ in Wien teil.

Sie wies vor allem auf der Rolle der Mütter hin: „Auf Müttern, die in solchen Strukturen aufwachsen, lastet enormer Druck. Sie führen oftmals patriarchale Regeln und Unterdrückungsmechanismen fort, denn sie akzeptieren es als ihre Verantwortung, dass die Tochter 'folgsam' ist“, sagt die Aktivistin. „Deshalb ist es so wichtig, diese Frauen zu erreichen und ihnen klarzumachen, dass sie ihren Kindern massiv schaden." Ein Ausbrechen aus solchen Strukturen sei oft nur mit drastischen Schritten möglich: „In den meisten Fällen muss man erst einmal mit der eigenen Familie brechen, wenn man als Frau frei und selbstbestimmt leben will."

„Kampf der Frauen um Rechte"

Eröffnet wurde die von „Presse"-Redakteur Köksal Baltaci moderierte Podiumsdiskussion im Vorfeld des 109. Weltfrauentages von Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP): „Der Weltfrauentag erinnert an den Kampf der Frauen um Rechte wie Gleichberechtigung, in dem in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte erzielt werden konnten", sagt Raab. „Wir sind hier immer noch nicht am Ziel - und wir dürfen nicht zulassen, dass hart erkämpfte Errungenschaften infrage gestellt werden." Die Gleichstellung oder Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen in Österreich sei nicht verhandelbar, ganz egal, woher jemand komme oder welcher Religion er angehöre. „Wir vermitteln dies klar in unseren Integrationsmaßnahmen und müssen es aber auch im Zusammenleben tagtäglich selbstbewusst einfordern."

„Mädchen brillieren in der Schule"

„Mädchen wird von klein auf vermittelt, dass sie zurückhaltend sein und eines Tages Mutter und Hausfrau werden sollen", sagt Ahmet Toprak, Pädagogikprofessor und Autor des Buches „Männlich. Muslimisch, Desintegriert. Was bei der Erziehung muslimischer Jungen schiefläuft". Buben hingegen dürften Fehler machen, die Welt erkunden und müssten nicht im Haushalt helfen. „Oft ist aber durch diese Erziehung das unbeabsichtigte Gegenteil der Fall: Die Mädchen brillieren in der Schule; die Jungs versagen." So seien die Frauen zumeist diejenigen, die einen wahren Bildungsaufstieg hinlegen und sich so weitere Freiheiten erkämpfen: „Für viele dieser Frauen ist Bildung die Chance zur Freiheit und Selbstbestimmung. Für die Universität dürfen sie in eine andere Stadt ziehen und unverheiratet bleiben. Bildung öffnet Alternativen zum vielfach vorgezeichneten Weg als Hausfrau."

Verfassungsjuristin Katharina Pabel, Vorsitzende Expertenrats für Integration, betont wiederum, dass „wir die Frauen und Mädchen nicht speziell in den Blick nehmen, weil sie 'Nachhilfeschüler' der Integration sind. Ganz im Gegenteil - sie sind oft regelrechte Integrationsmultiplikatoren, da sie den Großteil der Erziehung übernehmen und so Werte und Haltungen an die nächste Generation weitergeben". Ihrer Meinung nach ist es deshalb besonders wichtig, Frauen mit Migrationshintergrund den Wert von Selbstbestimmung und Gleichberechtigung zu vermitteln: „Wenn diese Frauen erkennen, welche Freiheiten sie hier haben und welche Chancen in Sachen Gewaltfreiheit, Unabhängigkeit und Eigenständigkeit hier auf sie warten, können sie auch das Leben und die Zukunftsperspektive ihres Umfelds verändern."

Perspektivenwechsel durch Rollenspiele

Auf Rollenspiele setzt das Projekt „Heldinnen - Mein Leben in meiner Hand“ in Graz, bei dem Juristin Nalan Gündüz als Trainerin für Kommunikation tätig ist. In diesen Übungen setzen sich junge Mädchen mit Migrationshintergrund kreativ mit den Themen Freiheit, Selbstbestimmung und Gewaltformen auseinander: „Oft erkennen sie erst in der Reflexion gewisse Muster und Formen der Einschränkung“, sagt Gündüz. „In unserer Arbeit machen wir diese sichtbar und brechen sie auf. Das ebnet den Weg in die Selbstbestimmung und Eigenständigkeit."

