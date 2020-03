McCoy Tyner, ein ruheloser Jazzerneuerer

Gemeinsam mit John Coltrane, aber auch solo, spielte McCoy Tyner Klassiker der Jazzgeschichte ein. Jetzt starb er 81-jährig in New Jersey. Nachruf auf einen der stilbildenden Pianisten der Jazzrevolution der Sechzigerjahre.

Als im Juni 2018 in den berühmten Rudy-Van-Gelder-Studios in Englewood nahe New York verschollene Aufnahmen von John Coltrane mit berechtigtem Jubel vorgestellt wurden, fehlte der letzte noch lebende Mitspieler dieser Session von 1963. McCoy Tyner, damals 80 Jahre alt, hatte zu tun. Er hatte abends ein Engagement im Village Vanguard, jenem patinierten New Yorker Jazzclub, in dem er in den frühen Sechzigerjahren mit seinem Bandleader John Coltrane dem Jazz das Fliegen beigebracht hatte. Bevor er selbst zum illustren Kreis der Erneuerer gehörte, war er stark durch Thelonious Monk und Bud Powell beeinflusst.