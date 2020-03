Machen wir den Frauentag nicht kaputt!

Unternehmen, die am 8. März über Female Leadership reden. Oder Festivals rund um diesen Tag: Von Frauen für Frauen mit Frauen. Der Frauentag ist wichtig, aber auch problematisch solange immer die Gleichen zusammenkommen und sich einig sind.

Gleiche Teilhabechancen an Status, Macht, und Einkommen zu bieten ist für moderne Organisationen längst ein selbstverständliches Ziel. Dorthin zu kommen scheint jedoch für viele immer noch unmöglich, weil: die Quote wollen sie nicht; mehr Geld ausgeben auch nicht. Aber am Internationalen Frauentag wollen sie dann doch - zumindest etwas herzeigen.

Einige versuchen es damit, rund um den 8. März Frauen* besonders ins Rampenlicht rücken. Dann wird über Female Leadership gesprochen und wie wichtig es ist, Frauen in Führungspositionen zu haben. Zahlen werden genannt, Fotos gezeigt, es wird gesagt, was man bisher alles gemacht und bisher richtig gemacht hat.

Oder überhaupt: Festivals zum Frauentag. Von Frauen für Frauen mit Frauen. Vortragende: Frauen. Organisatorinnen und Verantwortliche: Frauen. Am Weltfrauentag besetzt man Podien, Panels, Diskussionsrunden vorzugsweise mit Frauen. Da geht es auch um Sichtbarmachung, um Redebeiträge und um feministische Aspekte. Um die Rolle der Frau. Und um das Aufbrechen der Geschlechterrollen.

Sind das alles tolle Initiativen? Mitnichten.

Female Leadership wird mit einem partizipativen Führungsstil in Verbindung gebracht, mit einer kooperativen Grundhaltung, mit Empathie – das klingt auf den ersten Blick gut und richtig, und auch genau nach dem was wir heute brauchen. Dahinter steckt jedoch ein veraltetes Bild: Frauen sind empathisch, Männer sind durchsetzungsstark. Und am Weltfrauentag schauen wir eben einmal auf die Frauen und machen Frauen kurzfristig zu „den besseren Führungskräften“. Was übrigens genauso dumm ist wie zu glauben, dass Männer die besseren Führungskräfte sind.

Gleichberechtigung beginnt dort, wo nicht immer nur die Gleichen zusammenkommen und gemeinsame Sache machen. Das gilt auch für Frauen-Events. Es ist kein feministisches Festival, wenn man 1000 Frauen an einen Ort holt und „Wir sind viele!“ schreit. Es ist kein feministisches Festival, wenn niemand etwas zum Thema Frauenquote, Gender Pay Gap, Gender Equality etc. sagt. Und wenn doch, dann diskutieren Frauen Gleichstellung, und Männer diskutieren inzwischen - Männersachen? - die „echten Sachen“?

Marita Haas. Pamela Rußmann

Der Frauentag ist wichtig, weil er uns daran erinnert, dass Frauen nach wie vor stärker von Gewalt und prekären Arbeitsverhältnissen betroffen sind und weniger oft in machtvollen, entscheidungstragenden Positionen. Er ist aber auch ein problematischer Tag, weil wir überall restereotypisierende Veranstaltungen und Formate finden, die „die Frauen“ in den Vordergrund stellen.

Was also tun?

Ein Fest feiern und die wichtigsten Frauen des Unternehmens hervorheben? Lieber nicht. Geschenke verteilen? Bitte nicht. Bitte lieber an Strukturen und Prozessen arbeiten, die Gleichberechtigung ermöglichen. Ein Meeting im Managementteam einberufen und fragen, welche Ideen Führungskräfte haben um gleiche Teilhabechancen für Frauen und Männer im Unternehmen zu schaffen. Dialoge führen und sicherstellen, dass alle im Unternehmen wissen dass Gleichberechtigung nicht nur ein wirtschaftliches sondern auch ein gesellschaftliches Anliegen ist. In jeder Situationen für Gleichstellung und gegen Sexismus aufstehen.

Der Weltfrauentag hat eine wichtige Funktion.

Machen wir ihn nicht kaputt.

* Anmerkung: In der ursprünglichen Fassung dieses Textes hat die Autorin das Gender* verwendet, um auch jene Menschen sichtbar zu machen, die sich nicht einem Geschlecht zuordnen oder zugeordnet werden wollen. Diese Schreibweise wurde zugunsten einer leichteren Lesbarkeit von der Redaktion abgeändert.