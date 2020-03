Novak sichert Österreich Aufstieg im Daviscup

Dennis Novak besiegelte gegen Pablo Cuevas das 3:1 gegen Uruguay. Zuvor hatten Oliver Marach/Jürgen Melzer im Doppel gewonnen.

Österreichs Davis-Cup-Team hat sich erstmals für das im Vorjahr eingeführte Weltgruppen-Finalturnier qualifiziert. Dennis Novak fixierte am Samstag in Premstätten bei Graz mit einem 2:6,6:3,6:4-Sieg gegen Pablo Cuevas in der Qualifikationsrunde einen 3:1-Erfolg über Uruguay. Novak im Start-Einzel und das Doppel Oliver Marach/Jürgen Melzer hatten für die übrigen beiden ÖTV-Punkte gesorgt.

Das Finalturnier des Tennis-Teambewerbs findet vom 23. bis 29. November wie 2019 in Madrid statt. Gespielt wird in sechs Dreier-Gruppen, die Auslosung erfolgt bereits am Donnerstag (17.00 Uhr MEZ) in London. Fix dafür qualifiziert waren Titelverteidiger Spanien, mit Kanada, Großbritannien und Russland die übrigen Halbfinalisten von 2019 sowie Frankreich und ATP-Cup-Gewinner Serbien jeweils per Wildcard.

Die übrigen elf Tickets gehen an die anderen elf Gewinner der Qualifikationsrunde vom Samstag. Da standen vorerst Australien, Italien, Deutschland, Kasachstan, Ecuador und Schweden bereits als weitere Aufsteiger fest.

(APA)