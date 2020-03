Meeresfische aus der Steiermark

Michael Wesonig hält in einer einstigen Tischlerei Salzwasserfische in Becken und verkauft diese unter der Marke Steirischer Branzino. Daneben züchtet er Bio-Saiblinge im Mürzer Oberland.

Es gibt nicht viel, was man in der österreichischen Landschaft vermissen könnte. Wäre da nicht der fehlende Meerzugang: Der hat sich mit dem Ende der Monarchie erledigt. Deshalb werden hierzulande auch in erster Linie Forellen, Saiblinge oder auch Karpfen gegessen, auch wenn die nicht immer aus heimischen Gewässern stammen.