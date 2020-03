Prato in der Toskana ist Italiens Zentrum chinesischer Billigmode, die in Konnex mit dem Coronavirus gebracht wird: Illegale Arbeiter in den Fabriken sollen es nach Europa gebracht haben. Was ist dran an der These?

Die Angst vor dem Coronavirus treibt auch in Italien merkwürdige Blüten. Vor allem die Suche nach einem Sündenbock ist in vollem Gange, seit Ende Februar das Virus im Norden des Landes nur wenige Kilometer von der Modemetropole Mailand entfernt in der Provinz Lodi ausgebrochen ist. Seitdem steigt die Zahl der Ansteckungen täglich. Mehr als 4600 sind es nun schon.