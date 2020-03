Leben, oder nur ein Stein?

(c) Universal Images Group via Getty (Education Images)

Bevor man auf dem Mars nach Spuren des Lebens sucht, muss man wissen, wie sie aussehen. Geologie kann trügen, Chemie kann es auch.

Am 7. August 1996 präsentierte Daniel Goldin, Chef der Nasa, vor gedrängten Kameras „Unglaubliches“: Leben auf dem Mars, zumindest Spuren davon. Die hatten sich in einem Meteoriten gefunden, dessen 4,5 Milliarden Jahre altes Gestein vor 16 Millionen Jahren aus dem Nachbarn herausgeschlagen wurde, vor 13.000 Jahren stürzte er ins Eis der Antarktis, 1984 wurde er gefunden, in der Region Allan Hills: ALH 84001.