Grenztragödie

Nicht zum ersten Mal müssen Menschen im Niemandsland ausharren, weil keiner sie will. Über die Türkei 2020, die Polen-Aktion 1938 − und unsere verdammte Ratlosigkeit.

Nach dem Nazi-Anschluss Österreichs 1938 erwartete Polen eine Massenrückkehr von Juden polnischer Staatsbürgerschaft. Weil man sie nicht wollte, half die Regierung ihren jüdischen Bürgern aber nicht heimzukehren, sondern traf Vorbereitungen, ihnen die polnische Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Daraufhin verhafteten die deutschen Behörden über Nacht rund 17.000 in Deutschland lebende jüdische Polen, um sie noch „loswerden“ zu können. Die Menschen wurden in Güterzügen an die Grenze gebracht und dort ins Niemandsland getrieben. Nach erster kurzer Unsicherheit machten die Polen dicht. Die Menschen konnten weder vor noch zurück. 8000 von ihnen mussten bis zu zehn Monate nahe dem Städtchen Zbaszyń (Bentschen) ausharren, wo allmählich ein Auffanglager mit katastrophalen Lebensbedingungen entstand.

Als ich das erste Mal davon hörte, war ich noch fast ein Kind und sehr sensibel für den Schrecken der Heimatlosigkeit: zwischen den Grenzen eingepfercht, ohne Zuhause, unerwünscht, abgelehnt von allen. Mir ist das wieder in den Sinn gekommen, als nun Flüchtlinge von türkischen Behörden an die Grenze zu Griechenland gebracht wurden. Die Griechen lassen sie nicht hinein, und die Türken stellen hinter ihrem Rücken Spezialeinheiten der Polizei auf, damit sie nicht zurückkönnen.

Natürlich gibt es große Unterschiede. So hat man die Juden gegen ihren Willen mit Gewalt zur Grenze geschafft, um sie loszuwerden. Die Flüchtlinge haben sich hingegen freiwillig aufgemacht, nachdem man ihnen vorgegaukelt hatte, dass sich nun endlich die große Hoffnung erfülle, an die sie sich teils schon seit Jahren verzweifelt klammern: Der Weg nach Europa ist frei! Aber ich frage mich, ob nicht die Verlassenheit dieselbe ist, die Erfahrung des radikalen Ausgestoßenseins, von der Sie und ich, die wir am Sonntag behaglich Zeitung lesen können, nicht die geringste Ahnung haben.

Und wir haben generell keine Ahnung. Wir sind so ratlos wie schon lang nicht mehr. Ratlos, wie wir helfen können, ohne gleichzeitig die Verbrecher zu ermuntern, die eiskalt mit dem Schicksal der Flüchtlinge spielen. Ratlos, wie wir andere Verbrecher daran hindern können, die Herkunftsländer unbewohnbar zu machen. Wie wir unseren eigenen Anteil daran erkennen und abstellen. Oder wie man mit ehrlosen Politikern fertig wird, die Flüchtlinge als „ausländische Abkassierer“ diffamieren. Wenn wir eine Herausforderung zu meistern haben, damit unsere Ära nicht zu Ende geht, dann ist das nicht das Coronavirus, sondern die Überwindung dieser Ratlosigkeit.

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

meinung@diepresse.com

diepresse.com/cultureclash

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2020)